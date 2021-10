Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schafft es in vorbildlicher Weise, sein Kaufsignal der vergangenen Woche umzusetzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Drei sehr freundliche Börsentage hätten für einen Gewinn von insgesamt drei Prozent gesorgt und der Index sei bis auf ein Drei-Wochen-Hoch von 15.598 Punkten gestiegen und sei damit auch direkt am mittelfristig bedeutenden 55-Tage-Durchschnitt dran. Etwa 100 Zähler höher befinde sich mit dem Ein-Monats-Hoch der nächste Knackpunkt und dort wäre dann auch der wichtige, seit Ende August definierte Abwärtstrend geknackt. Aus Fibonacci-Sicht sei diese Abwärtswelle übrigens bereits geknackt worden, denn mehr als 61,8 Prozent der Verluste seien aufgeholt. Eine kleine Notierungslücke und die 38-Tage-Linie würden um 15.465/15.515 Zähler für die erste Unterstützungszone sorgen. Ein weiteres kleines Gap und der 200-Stunden-Durchschnitt könnten um 15.300/15.335 Punkte ebenso stabilisierend wirken. Da sich die 50-Stunden-Linie letzterer von unten nähere, könnte sich von dieser Warte aus demnächst ein weiteres Kaufsignal ergeben, ein sogenanntes Goldenes Kreuz auf Stundenbasis. Das wäre dann das erste dieser Art seit Ende Juli. Zwei Wochen danach sei das aktuell noch immer gültige Allzeithoch aufgestellt worden. (18.10.2021/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >