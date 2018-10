Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Bären wieder am Ruder" war die DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Analyse vom Freitag überschrieben, und in der Tat kam es zu weiteren Verlusten und dem zeitweiligen Rutsch unter die 11.500er-Marke



Immerhin aber: weder auf Intrday- noch auf Schlusskursbasis seien neue Jahrestiefs verzeichnet worden. Es sei aber zu konstatieren, dass die Wochenkerze mit ihrem langen Docht keine großen Hoffnungen auf eine baldige Besserung wecke. Solche müssten von anderer Seite her kommen, und ja: es gebe durchaus Faktoren, die den Bullen Mut machen würden. So sei der Index gemessen am Double-Smoothed-Stochastics-Oszillator insbesondere auf Wochenbasis stark überverkauft: der Wert sei sogar etwas niedriger als beim markanten März-Tief und habe zuletzt im September 2017 tiefer gelegen, als das Barometer sich anschließend stark erholt habe. Zudem zeige sich um 11.400 bzw. 11.460 Punkte eine auffällige horizontale Haltezone im Chartbild. Und last not least sollte die saisonale Komponente dem Index helfen: grob gesagt starte im Laufe dieser Handelswoche eine fast zweieinhalb Monate andauernde freundliche Börsenphase, die im Schnitt der letzten 30 Jahre für Gewinne von etwa sechs Prozent gesorgt habe. Erstes Ziel wäre eine Rückeroberung der 11.700er-Hürde. (22.10.2018/ac/a/m)