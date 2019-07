Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - EZB-Sitzungstage sind des Öfteren hochvolatil, so auch am gestrigen Donnerstag. Beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kam es zu einer Handelsspanne von exakt 300 Punkten und wie bereits in der gestrigen Ausgabe gemutmaßt wurde, scheiterte der deutsche Blue-Chip-Index mit dem neuen Zwei-Wochen-Hoch bei 12.599 Punkten am moderaten, im Mai 2018 begonnenen Abwärtstrend, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Hochinteressant sei der Tagesverlauf: zwischen Zinsentscheid um 13:45 Uhr und der Pressekonferenz um 14.30 Uhr sei der DAX freundlich gewesen. Ab dann sei es aber stark nach unten gegangen, minus 300 Zähler binnen 85 Minuten, das sehe man nicht oft. Damit habe der am Ein-Monats-Tief begonnene Erholungstrend genau eine Woche gewährt. Intakt sei aber der durch die Monatstiefs vom Juni und Juli etablierte Aufwärtstrend geblieben, welcher erst heute im Bereich der 12.300er-Marke ankommen werde. Nach der Intraday-Erholung habe zumindest dieser Trend noch eine Überlebenschance. Mittelfristig von höchster Bedeutung sei die Kombination aus 90-Tage-Durchschnitt und siebenmonatigen Aufwärtstrend bei derzeit etwa 12.110/12.120 Punkten. Derweil stelle sich der 12.500er-Bereich nunmehr wieder als Widerstand in den Weg. Darüber könnte dann ein neuer Anlauf auf die 12.600er-Hürde starten. (26.07.2019/ac/a/m)

