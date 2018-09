Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Anfang der Woche gestartete DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Verschnaufpause fand gestern eine Fortsetzung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei sei das Aktienbarometer innerhalb der Schwankungsbreite des Vortages verblieben, so dass auf Tagesbasis ein klassischer "inside day" oberhalb der 38-Tage-Linie (akt. bei 12.307 Punkten) entstanden sei. Dieser Innenstab gebe den Analysten die Gelegenheit, den kürzerfristigen Stundenchart in den Mittelpunkt zu stellen. Das Durchatmen der letzten Tage trage hier konstruktive Züge, denn es scheine sich eine trendbestätigende Flagge zu etablieren. Gleichzeitig sei der Bruch des Abwärtstrends seit Ende Juli (akt. bei 12.309 Punkten) mit einem lehrbuchmäßigen Pullback bestätigt worden. In dieser Gemengelage komme einer Auflösung des beschriebenen Konsolidierungsmusters (obere Begrenzung akt. bei 12.385 Punkten) Katalysatorfunktion zu. Gelinge der Befreiungsschlag, winke ein Anlauf auf den Abwärtstrend seit Mitte Juni (auf Tagesbasis akt. bei 12.484 Punkten). Danach definiere das Barrierenbündel aus dem Augusthoch (12.597 Punkte) und der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.608 Punkten) den nächsten wichtigen Zielbereich. Aufgrund der Vorgaben dürfte die Flaggenkonsolidierung aber zunächst noch anhalten. (27.09.2018/ac/a/m)