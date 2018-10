Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Lange Zeit sah es im gestrigen Handel des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) recht unspektakulär aus, ehe es spät in der Sitzung dann noch noch richtig zur Sache ging - und zwar nach unten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit sei die aktuelle, am Montagvormittag begonnene Erholungsbewegung aus Fibonacci-Sicht bereits wieder beendet und die Blicke müssten sich zwangsläufig wieder gen Süden richten. Es sei damit durchaus wahrscheinlich geworden, dass das 2018er-Tief bei 11.459 Punkten noch weiter nach unten geschraubt werde, wobei es dann wohlgemerkt bereits im 11.400er-Bereich eine durchaus tragfähige horizontale Unterstützung gebe. Diese stamme vom Jahresanfang 2017. Unter Fibonacci-Aspekten müsse man seit dem Sturz unter die 11.700er-Zone von Ende letzter Woche allerdings einen Test der 50-Prozent-Marke der 2016 /2018er-Aufwärtswelle um 11.150 Zähler einkalkulieren. Stand heute könnte es durchaus profitabel sein, beginnend ab etwa 11.420 Zähler und hinunter bis leicht über 11.150 Punkte gestaffelte Einstiegslimits zu platzieren. Nach oben liefere der 11.700er-Bereich nunmehr wieder einen Widerstand. Unverändert seien die Fibonacci-Barrieren 11.958 sowie 12.076 Punkten und davor bereits die Hürde am Wochenhoch bei 11.847 Zählern. (19.10.2018/ac/a/m)