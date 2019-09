Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wie befürchtet startete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schwächer in den gestrigen Handelstag, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der Konsequenz habe das Aktienbarometer ein Abwärtsgap (12.307 zu 12.261 Punkte) gerissen. Dieser Entwicklung würden die deutschen Standardwerte auf Tagesbasis mit einem neuen MACD-Ausstiegssignal Tribut zollen. Aber es gebe auch positive Aspekte. Zunächst einmal sorge die Erholung Richtung Handelsende für einen Silberstreif. Schließlich entstehe dadurch im Tageschart ein sog. "Hammer". Darüber hinaus habe nach dem ebenfalls erwarteten Bruch des Aufwärtstrends seit Mitte August (akt. bei 12.285 Punkten) die 200-Stunden-Linie (akt. bei 12.172 Punkten) Schlimmeres verhindern k;nnen. So habe sich der angeführte gleitende Durchschnitt gestern als solide Unterstützung erwiesen. Gerade der Stundenchart signalisiere aber, dass es die zwingende Voraussetzung sei, die Kumulationszone bei rund 12.300 Punkten zurückzuerobern, ehe Anleger wieder ins Bullenlager wechseln sollten. Zur Erinnerung: Die Nackenlinie des kurzfristigen Doppeltopps, die o. g. Trendlinie, das jüngste Abwärtsgap sowie ein Fibonacci-Level würden hier ein massives Widerstandscluster bilden. (26.09.2019/ac/a/m)



