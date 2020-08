Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zuletzt hatten wir die Bedeutung des alten Aufwärtstrends seit Dezember 2018 (auf Tagesbasis akt. bei 13.059 Punkten) bzw. der Aufwärtskurslücke von Mitte August (untere Gapkante bei 12.753 Punkten) als Signalgeber für die weitere DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Entwicklung hervorgehoben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Sie hätten zudem anhand der Ichimoku-Methodik die Relevanz der beiden Schlüsselmarken belegt. Zwei unterschiedliche Verfahren der Technischen Analyse würden also die Tragweite der beiden Katalysatoren untermauern. Nun wollten die Analysten mit Hilfe einer anderen Zeitebene noch "eins draufsetzen", denn auch der DAX-Stundenchart dokumentiere die Bedeutung der o. g. Kernunterstützung. Zum einen bilde die 200-Stunden-Linie (akt. bei 12.812 Punkten) eine markante Rückzugslinie, zum anderen habe das Aktienbarometer im Bereich des o. g. Gaps eine Reihe von Stundenkerzen mit markantem Docht ausgebildet. Diese unteren Kerzenschatten würden den unterstützenden Charakter der angeführten Glättungslinie sowie der beschriebenen Kurslücke belegen. Unter dem Strich würden also verschiedene Methoden und verschiedene Zeitebenen für neue Bewegungsimpulse belegen, wenn eine der beiden Leitplanken verletzt werde. Als Teilerfolg dürfte der DAX die 12.800er-Marke heute als Sprungbrett nutzen. (21.08.2020/ac/a/m)



