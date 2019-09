Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Wochenauftakt fiel beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) alles andere als gelungen aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auf Stundenbasis könnten Anleger dies am ehesten an dem gestern Morgen gerissenen Abwärtsgap (12.460 zu 12.441 Punkte) festmachen. Kurzfristig nehme dadurch auch die Gefahr der Ausprägung eines klassischen Doppeltopps zu, welches durch die jüngsten beiden Kursspitzen bei 12.494/91 Punkten definiert werde. In Sachen drohender, oberer Umkehr komme der Marke von 12.300 Punkten eine Schlüsselrolle zu. Ein nachhaltiges Abgleiten unter dieses Level hätte die Komplettierung der diskutierten Topbildung zur Konsequenz. Deren rechnerisches Abschlagspotenzial ließe sich auf knapp 200 Punkte taxieren, so dass die 200-Stunden-Linie (akt. bei 12.122 Punkten) wieder in den Blickpunkt rücke. Dank der Vorgaben dürfte es heute Morgen zu einem Rebound auf Basis der angeführten Schlüsselunterstützung kommen. Vom Tisch sei das beschriebene Doppeltopp allerdings erst, wenn die deutschen Standardwerte die Hochs bei knapp 12.500 Punkten herausnehmen würden. Eine Negierung der oberen Umkehr erhöhe wiederum die Wahrscheinlichkeit für ein neues Jahreshoch oberhalb der Marke von 12.656 Punkten spürbar. (24.09.2019/ac/a/m)

