Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Statistische Auswertungen bieten Anlegern gleich mehrere Vorteile: Zum einen beinhalten sie in der Regel keinen Interpretationsspielraum und sind somit oftmals absolut objektiv, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Diese Erkenntnis sei umso bemerkenswerter, da die Wahrscheinlichkeit für eine weiße Tageskerze (Schlusskurs höher als Eröffnungskurs) bei 52,14% liege. Nur in 47,85% aller Fälle sei es dagegen zur Ausbildung eines roten Tagesmusters gekommen. In ihren Analysen würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt immer wieder die Bedeutung von Kurslücken betonen. Deshalb würden sie sich im zweiten Schritt den Gaps statistisch auf den Zahn fühlen. Seit Ende 1993 sei beim DAX 1.357 Mal zu einer Aufwärtskurslücke gekommen (EK höher als Hoch des Vortages). Ein solcher Kurssprung verbessere die Chancen eines Long-Investments nachhaltig, denn in 54,01% aller Fälle könnten die deutschen Standardwerte bis zum Schlusskurs weitere Kursgewinne verbuchen. Ein systematischer Aufwärtsgap-Handel lasse ein Startkapital von 100 EUR über die letzten knapp 30 Jahre auf 262 EUR anwachsen. Etwas seltener komme indes das spiegelbildliche Abwärtspendant vor (852 Mal). Wer das Gap nach unten als Shortsignal verstehe, liege mit einer Trefferquote von 51,99% richtig. Das fiktive Anfangskapital von 100 EUR wachse beim Handel aller Abwärtsgaps seit 1993 auf 294 EUR. Die bisher gewonnenen Erkenntnisse würden durch den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) bestätigt. Auch am US-Aktienmarkt würden die Kurslücken eine entscheidende Rolle spielen.Die Warnung "mind the gap", die jeder London-Tourist nur zu gut kenne, sei also auch am Kapitalmarkt mehr als angebracht. Abschließen möchten die Analysten mit der Vorstellung einer Short-Strategie. Wenn der DAX nach einer roten Vortageskerze (Open höher als Close) am Folgetag unterhalb Vortagesschlusskurses eröffne, dann sollten Investoren diese erneute Schwäche als Warnung begreifen. Während der Kurshistorie seit Dezember 1993 trete die beschriebene Konstellation an 1.467 Handelstagen auf - also an gut 20% aller Handelstage. Als Daumenregel könnten Anleger also ein Mal pro Woche mit dem Erfüllen der angeführten Kriterien rechnen. Bei konsequenter Anwendung der Short-Strategie werde das Startkapital von 100 EUR dabei auf 895 EUR ausgebaut. Abseits dieser Performancekennziffern besitze die vorgestellte Strategie aber noch eine weitere Dimension: Der beschriebene Handelsansatz spiele seine Stärken vor allem in Baissephase aus. Wenn die Kapitalmärkte also in stürmische See geraten würden, dann erweise sich unser Short-Setup möglicherweise als Stabilitätsanker. Auch ein Systemportfolio - mehrheitlich bestehend aus Long-Strategien - lasse sich so wesentlich robuster aufstellen. (08.10.2021/ac/a/m)