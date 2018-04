Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Gestern ging es beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)erst abwärts bis 12.466,5, dann aufwärts bis 12.572, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der EMA200 bei 12.525 halte als neue Unterstützung. Die Tageskerze diene als bullische Vorlage für heute.



Die Ausgangslage für steigende DAX Kurse sei gut, denn neben anderen Dingen spreche die Tageskerzenfolge dafür in einem hohen Maße. Speziell bei einem Handel oberhalb von 12.540/12.535/12.525 seien die Aufwärtschancen aus Sicht des Charts heute als gut zu bewerten. Ein Startkurs bei ca. 12.600 sollte da gute Dienste leisten. Mögliche obere Zielzonen wären in diesem Fall 12.650/12.665 sowie 12.732/12.747 . Alternativ: Unter 12.525 würde die bullische Ausrichtung wieder in Frage gestellt werden. Dann wäre 12.415 und 12.375 die Ziele, gefolgt von einem kräftigen Rebound zu 12.475 und 12.525. (24.04.2018/ac/a/m)