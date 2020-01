An der Wall Street seien neue Hochs markiert worden. Neben dem bereits erwähnten Abkommen hätten auch gute Firmenbilanzen den Kursen auf die Sprünge geholfen. So habe beispielsweise Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) die Gewinnschätzungen für das vierte Quartal sehr deutlich toppen können. Auch heute würden Unternehmen Einblicke in ihre Bücher gewähren. Unter anderen werde dies bei State Street (ISIN: US8574771031, WKN: 864777, Ticker-Symbol: ZYA, NYSE-Ticker-Symbol: STT) (im Konsensus werde mit einem EPS in Höhe von 1,69 USD gerechnet, während die Flüsterschätzungen von 1,73 USD ausgehen würden), Fastenal (ISIN: US3119001044, WKN: 887891) (0,32 vs. 0,32), Schlumberger (ISIN: AN8068571086, WKN: 853390, Ticker-Symbol: SCL, NYSE-Symbol: SLB) (0,37 vs. 0,37), Hunt Transport (ISIN: US4456581077, WKN: 885365) (1,54 vs. 1,49) und Suntrust (ISIN: US8679141031, WKN: 871788) (1,35 vs. 1,36) der Fall sein. Der DAX werde heute fester in den Handel starten.



Während der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) den lange Zeit umkämpften Widerstand bei 29.030 Zählern hinter sich gelassen habe und die 30.000er Marke ins Visier nehme, befinde sich der DAX weiterhin auf Richtungssuche. Nachdem am vergangenen Freitag ein großer Preis- und Zeitzyklus geendet habe, habe die Hoffnung darin bestanden, dass in dieser Woche eine ausgeprägte Impulsbewegung vollzogen und damit ein Hinweis auf die weitere Bewegungsrichtung geliefert werde. Dies sei bisher nicht der Fall gewesen. Allerdings gebe es Grund zur Annahme, dass sich dies in Kürze ändern werde.



Die Preisprojektion aus oben genanntem Zyklus sei auf die Marke von 13.470 Zählern entfallen. Die obere Begrenzung des 144-Wochen-Regressionskanals verlaufe bei 13.472 Punkten, so dass es sich um einen langfristigen Cluster handle. Die 127,2% Fibonacci-Time-Extension (127,2%), hergeleitet über das Tief des Jahres 2016 und dem 2017er Hoch, falle auf die kommende Woche. Die auf die aktuelle Phase entfallenden, langfristigen Preis- und Zeitstrukturpunkte würden die Erwartung untermauern, dass ein möglicher und markanter Momentum-Ausbruch kurz bevorstehe. Auf der Unterseite gelte es, die Marken von 13.208 und 12.921 Punkten zu beachten. (17.01.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) profitierte am Donnerstag nur kurzzeitig von der Unterschrift unter den Phase-1-Deal im Zollstreit zwischen den USA und China, berichten die Analysten der Helaba.Das erzielte Abkommen sei bereits in den Kursen am hiesigen Aktienmarkt eingepreist gewesen. Zwar würden die Anleger nach diesem Teilerfolg auf weitere Fortschritte hoffen, allerdings dürften diese noch schwieriger zu erzielen sein. Zuletzt habe der US-Finanzminister bereits klar gemacht, dass US-Zölle auf chinesische Importe bis zum Abschluss einer zweiten Vereinbarung bestehen bleiben würden. Offenbar fühle sich Donald Trump durch das Abkommen bestärkt, dass seine auf Konfrontation gegen China, Kanada und Mexiko ausgerichtete Handelspolitik richtig sei. Wie zu hören gewesen sei, müssten nun die Europäer mit neuen Strafzöllen rechnen.