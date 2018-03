Ein möglicher Handelskrieg nehme zudem Formen an. So hätten die USA angekündigt, Strafzölle von bis zu 60 Mrd. USD gegen China zu verhängen. China habe seinerseits mit einer Strafzollankündigung reagiert, deren Volumen zunächst rund 3 Mrd. USD umfasse. Diese im Vergleich kleine Summe zeige, dass China die Situation nicht weiter eskalieren lassen möchte. Wie es geheißen habe, wolle China keinen Handelskrieg, "aber es hat absolut keine Angst davor".



Charttechnik



Die nach unten gerichteten Impulsbewegungen würden von zunehmender Dynamik begleitet, zudem expandiere die Range. Folglich sei gestern eine Reihe von Supports durchbrochen worden. Es zeichne sich ab, dass es offensichtlich keine gute Idee sei, "große" charttechnische Signale wie ein idealtypisches "Todeskreuz" zu ignorieren. Dies gelte umso mehr, wenn dieses zudem mit dem Ende einer Zeitzone zusammenfalle. Insofern müsse der Blick weiter nach unten gerichtet werden. Eine erste Marke in Form einer Strukturprojektion (11.969) könnte heute bereits umgehend herausgenommen werden und damit die auf die Zone von 11.686/11.640 Zählern entfallenen Gann-Linien in den Fokus rücken. Sollten auch diese durchbrochen werden, wofür die Wahrscheinlichkeit als hoch anzusehen sei, drohe ein schneller Rücksetzer bis zunächst auf die 11.484er Marke. (23.03.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX geriet gestern gehörig unter Abgabedruck, so die Analysten der Helaba.Überraschend sei das allerdings nicht gekommen. Bereits vor geraumer Zeit seien Schwächeanzeichen, sowohl in den langfristigen Monatscharts (beispielsweise seien wichtige Strukturmarken nicht mehr erreicht worden) als auch auf Tagesbasis sichtbar gewesen. Zuletzt seien zudem markante Signale, wie das "Todeskreuz" beim DAX aufgetreten und eine große Zeitzone sei geendet. Unterdurchschnittliche Handelsumsätze während der Aufwärtsbewegung, negative Divergenzen und weitere Warnsignale, wie die strukturell angeschlagene Konstellation bei den DAX-Komponenten seien zu Tage getreten. Belastungsfaktoren seien zuletzt einige auszumachen gewesen, so habe der ifo-Geschäftsklimaindex signalisiert, dass keine Erhöhung der konjunkturellen Dynamik zu erwarten sei.