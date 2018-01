Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erklomm im Wochenverlauf ein neues Allzeithoch bei 13.595 Punkten, so die Analysten der SÜDWESTBANK AG.



"Grund dafür war die Einigung in den USA über eine neue und höhere Haushaltsobergrenze, die nicht nur in Deutschland sondern auch in den USA die Märkte beflügelt hat", sage Manfred Mühlheim, Bereichsleiter Asset Management bei der SÜDWESTBANK. Die drei großen US-Indices würden von einem Rekordhoch zum nächsten spurten, während Deutschland nach der Rede Mario Draghis kurzfristig die Luft ausgegangen sei. Denn Draghi habe angekündigt, dass eine Straffung der Geldpolitik ausgeschlossen sei, solange die Zielinflation der EZB nicht erreicht worden sei. Im Zuge dessen sei die europäische Gemeinschaftswährung über die Marke von 1,25 US-Dollar gestiegen und habe den DAX unter die 13.300-Punkte-Grenze fallen lassen. Aktuell habe der deutsche Leitindex mit dem sehr starken Euro zu kämpfen und bewege sich um die Marke von 13.300 Punkten.



"Die deutschen Märkte könnte der ifo-Geschäftsklimaindex beflügeln, der ein weiteres Mal gestiegen ist und die aktuelle Stimmung in Deutschland abbildet", so Mühlheim. Ein kleines Comeback habe derweil Gold gestartet. Die Feinunze Gold sei im Laufe der Woche auf ein 1,5-Jahres-Hoch bei 1.366 US-Dollar gestiegen. Die Experten der SÜDWESTBANK würden von einem weiteren Angriff des DAX auf die 13.600-Punkte-Marke in der kommenden Woche ausgehen, jedoch müsste hierfür der Euro ein wenig Schwäche zeigen. (26.01.2018/ac/a/m)