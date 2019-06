Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stagnierte vor Pfingsten abermals an einem Kreuzwiderstand aus "IKH/Tag", dem Aufwärtstrend von Februar/März und dem Abwärtstrend vom Jahreshoch, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach Pfingsten beginne der DAX ca. 100 Punkte höher, zumindest zeige dies aktuell die Vorbörse (mit einem Stand von 12.145) an. Werde der Abwärtstrend vom Jahreshoch (12.097) per Tagesschlusskurs bezwungen, so strebe der DAX zum Abwärtstrend vom Allzeithoch bei 12.160. Über 12.160 wiederum wäre heute ein Maximalziel bei 12.200/12.208 und in den nächsten Tagen auch Ziele bei 12.310 und 12.436 (Jahreshoch) erreichbar. Über 12.436 aktiviere sich ein Kaufsignal für das dann ausrufbare Ziel 12.939. (11.06.2019/ac/a/m)



