Paris (www.aktiencheck.de) - Das "Island Gap" bei DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) 10.139 blieb gestern teilweise offen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die DAX "AORTA" bei 8.150 habe dem Ansturm standgehalten.



Über 9.337 liege ein Aufwärtstrend vor. Werde er genutzt, dann ginge es aufwärts bis 10.700, 11.000, vielleicht auch bis 11.214, 11.540. Der Trend flache allerdings bereits ab, was sich in einem Keil mit oberem Schenkel bei ca. 10.700 manifestiere. Das "Island Gap" bei DAX 10.139 sei unterseitig weiterhin teilweise offen. Es wirke anziehend für temporäre Pullbacks und wäre zusammen mit dem "EMA200/h1" und "IKH/h1" bei 10.069/10.031 ein "Sprungbrett" für höhere DAX-Ziele. Unter 10.000 (Stundenschluss zähle als Signal) ginge es abwärts bis 9.337. Unter 9.337 würde sich ein Signal bilden, was ein Ziel bei 8.250 anzeige. (09.04.2020/ac/a/m)



