FrankfurtDüsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wir wagen uns aus der Deckung und werden kurzfristig wieder etwas optimistischer, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900).



Das liege zunächst einmal an der April-Kurslücke, deren vollständiges Schließen der DAX® gestern um einen Punkt verfehlt habe. Mit anderen Worten: Bei knapp 12.100 Punkten bestehe nach wie vor eine solide Unterstützung. Diese Einschätzung werde zusätzlich durch die Tagestiefs der letzten drei Tage untermauert, welche jeweils zwischen 12.099 und 12.092 Punkten ausgeprägt worden seien. Per saldo entstehe hier ein interessantes Sprungbrett, um eine Aufwärtsreaktion der deutschen Standardwerte in die Tat umzusetzen. Die Tiefpunkte bei 12.316/19 Punkten würden dabei ein erstes Erholungsziel darstellen, ehe der alte Rekordstand vom April 2015 bei 12.391 Punkten wieder auf die Agenda rücke. Die große "Schaltstelle" für die weitere Entwicklung definiere allerdings erst der seit dem Allzeithoch bei 12.952 Punkten bestehende Korrekturtrend (akt. bei 12.481 Punkten).



Als Absicherung auf der Unterseite biete sich die oben genannte Bastion bei 12.099/91 Punkten an. Deren Unterschreiten würde nämlich die Stabilisierung der letzten Tage zunichtemachen. (02.08.2017/ac/a/m)