Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während des Vormittagshandels am Freitag konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) keine klare Richtung etablieren, so die Analysten der Helaba.Auch in dieser Woche würden wieder Quartals- und Halbjahreszahlen veröffentlicht, wenngleich sich die Gesamtzahl im Vergleich zur Vorwoche deutlich verringere. Unter anderem würden die Bücher von Munich Re, E.ON, RWE, Delivery Hero, Deutsche Telekom, Porsche SE, Salzgitter, LANXESS, JENOPTIK, Deutsche Pfandbriefbank, Aareal Bank, thyssenkrupp und K+S geöffnet.Mit dem Erreichen der 15.808er Marke habe der DAX eine harmonische Bewegung komplettiert. Auf dieser Basis und angesichts der Tatsache, dass der ADX als Trendintensitätsindikator eine rückläufige Tendenz aufweist und zudem mit einem Wert von rund 20,75 weit von einer idealtypischen Konstellation entfernt sei, erscheine das kurzfristig noch verbleibende Aufwärtspotenzial relativ begrenzt. Auch stelle die Definition eines ausreichend tragfähigen Chance - und Risikoprofils eine zunehmende Herausforderung dar, zumal auch verschiedene Projektionsmarken erreicht worden seien. Auf der Unterseite stelle die bei 15.586 Zählern verlaufende 55-Tagelinie eine erste Unterstützung dar. (09.08.2021/ac/a/m)