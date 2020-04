Bei der KfW seien Anträge auf Staatshilfe im Volumen von 8,95 Milliarden Euro eingegangen. In Italien erwarte der Wirtschaftsminister im Zuge der Corona-Krise eine schwere Rezession. Angesichts der derzeitigen Gemengelage überrasche es nicht, dass gestern alle 30 DAX-Werte im Minus notiert hätten. Am deutlichsten sei es für MTU (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) (-10,12 Prozent) abwärts gegangen. Das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern (bezogen auf den Gesamtmarkt) sei mit 203/633 ebenfalls deutlich negativ ausgefallen.



Schwache Vorgaben, insbesondere von der Wall Street, würden den deutschen Leitindex zur Eröffnung weiter abrutschen lassen. US-Präsident Trump habe davon gesprochen, dass die kommenden zwei Wochen "schwierige Tage für die Nation" würden. Auch die geschätzten, hohen Corona-Todesraten hätten das Sentiment belastet.



Innerhalb der aktuellen Seitwärtsrange seien die Hochs im Bereich des Richtung Süden tendierenden 55er Moving Average Adaptive (9.992) markiert worden. Am Dienstag sei nach einem kurzen Ausflug über die 10.000er Marke ein sogenannter "long legged doji" ausgebildet worden, auf welchen gestern ein "Kreisel" gefolgt sei. Vieles spreche aktuell dafür, dass die laufende Konsolidierung nach unten aufgelöst werde. Dies sei der Fall, wenn auf Schlusskursbasis die 9.420er Marke herausgenommen werde. Auch ein Blick auf die strukturelle Konstellation der DAX-Werte biete sich an. Derzeit notiere bei 29 Titeln der 20- unter dem 50-Tagedurchschnitt, bei 21 Werten befinde sich die 50- unter der 200-Tagelinie, während alle Anteilsscheine sowohl unter der 50, 100 und 200-Tagelinie lägen. Diese Bilanz zeige eindrucksvoll wie angeschlagen das strukturelle Bild, trotz der vollzogenen Zwischenerholung, weiterhin sei. Heute drohe die Supportzone bei 9.513/9.506/9.501 durchbrochen zu werden. Die nächsten Unterstützungen würden sich dann bei 9.377, 9.345, 9.243 und 9.168 Punkten finden. (02.04.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch geriet der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erneut unter Abgabedruck, berichten die Analysten der Helaba.Auf der einen Seite hätten die Sorgen vor einer deutlichen Wirtschaftseintrübung auf die Stimmung gedrückt, andererseits würden immer mehr Unternehmen von ihren bisherigen Prognosen abrücken. Meldungen über Kurzarbeit würden indes kontinuierlich zunehmen. Gestern habe beispielsweise Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) angekündigt, dass davon 30.000 Mitarbeiter - dies entspreche rund der Hälfte der hiesigen Mitarbeiter - betroffen seien. Weltweit stünden mehr als 40 Prozent der Produktionsstandorte vorübergehend still, habe es weiter geheißen. Die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) habe bestätigt, für 87.000 Beschäftigte Kurzarbeit beantragt zu haben. Die Aktie sei gestern auf das tiefste Kursniveau seit dem Jahr 2012 gerutscht. In Hessen hätten insgesamt rund 32.000 Betriebe (Stand: Dienstag) bereits Kurzarbeitergeld beantragt. Damit seien die Zahlen von 2008/2009 deutlich übertroffen worden.