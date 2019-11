Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist seit dem Augusttief 11.978 weit gelaufen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX sei stabil, habe zugleich in der Nähe der oberen Trendkanalbegrenzung (ca. 13.300) auch wenig Spielraum zur direkten Entfaltung nach oben.



Normalerweise sei der DAX im Endstadium eines größeren Anstiegsabschnitts! Der Kanal der letzten elf Monate sei ausgereizt. Übergeordnet sei der DAX also überkauft und jederzeit in der Lage, ca. drei Wochen bis ca. 12.650 zu korrigieren. Ob der DAX tatsächlich demnächst den "normalen Weg" der Konsolidierung gehe, stehe auf einem anderen Blatt. Überhitzungen zu den Zielen bis 13.423 und 13.515 seien immer möglich, würden aber nicht dem normalen Prozedere entsprechen, sondern der Ausnahme. Heute gehe es vorerst weiter wie seit 7.11.19, also seitwärts auf hohem Niveau zwischen 13.300 und 13.150. (18.11.2019/ac/a/m)



