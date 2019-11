Scheinbar unbeeindruckt von dieser Meldung werde der DAX heute mit leichten Kursgewinnen in den Handel starten. Auch die asiatischen Märkte würden mehrheitlich im Plus notieren.



Der gestrige Handelstag habe auf den ersten Blick den Eindruck vermittelt, dass sich auf charttechnischer Basis kaum neue Erkenntnisse ergeben hätten. Eingangs sei bereits erwähnt worden, dass die Supports bei 13.106 und 13.108 auf Schlusskursbasis gehalten hätten. Auf den zweiten Blick stelle sich das Bild etwas differenzierter dar, da es bei der strukturellen Konstellation der DAX-Werte zu Verschiebungen komme. Aktuell würden lediglich 14 Titel einen positiven DMI aufweisen und nur zwölf würden oberhalb des 20-Tagedurchschnitts notieren. Zudem befänden sich nur noch zwei Titel in der Nähe ihres 52-Wochenhochs. Dies zeige einmal mehr, dass es sich lohne, nicht ausschließlich auf den Index zu schauen.



Auf der Habenseite könne verbucht werden, dass 24 Anteilsscheine oberhalb des 100- und 21 über dem 200-Tagedurchschnitt notieren. Insofern seien die Chancen im prozyklischen Sinne auf der Oberseite weiterhin höher zu gewichten. Sollte dem DAX ein neuerlicher und nachhaltiger Ausbruch über die 13.308er-Marke gelingen, würden die Extensions bei 13.415, 13.495 und 15.563 Zählern in den Fokus rücken. Hingegen würde sich das Bild auf kurzfristiger Zeitebene eintrüben, sofern die oben genannten Unterstützungen durchbrochen würden. (22.11.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem am Dienstag markierten, neuen Jahreshochs, scheint sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) innerhalb der zuletzt etablierten Handelsrange wohl zu fühlen, berichten die Analysten der Helaba.Die Unterstützungen in Form einer Strukturmarke bei 13.108 Zählern sowie die 21-Tagelinie (13.106) hätten erneut auf Schlusskursbasis verteidigt werden können. Wie zuletzt hätten auch die neuesten Entwicklungen mit Blick auf den Handelsstreit eine wesentliche Rolle gespielt. Nachdem die Stimmung zwischen den USA und China zu kippen gedroht habe, habe die chinesische Seite versucht, die Wogen wieder zu glätten. Beispielsweise habe es geheißen, dass die Chancen für ein Handelsabkommen der ersten Stufe größer würden, obwohl nicht klar sei, wann sich die Staats- und Regierungschefs beider Länder treffen könnten, um ein solches abzuschließen. Gao Feng, der Sprecher des chinesischen Handelsministeriums, habe am Donnerstag zudem betont, dass "externe Gerüchte" über die Handelsgespräche nicht korrekt seien. Beide Handelsdelegationen stünden weiterhin in engem Kontakt. Aber auch der Streit zwischen den USA und der EU könnte neuen Zündstoff erhalten. Laut Medienberichten prüfe die US-Regierung die Eröffnung neuer Ermittlungen, um gegen die EU doch noch Zölle verhängen zu können.