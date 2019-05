Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenabschluss gelang dem DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erstmals seit September vergangenen Jahres ein Schlusskurs oberhalb der Marke von 12.400 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Beim Blick auf den Wochenchart der deutschen Standardwerte stünden sogar sechs weiße Wochenkerze in Folge zu Buche. Dies sei die längste Erfolgsserie seit Frühjahr 2018. Per Saldo verfestige sich damit der Bruch des im Januar vergangenen Jahres etablierten Baissetrends (akt. bei 12.219 Punkten). Trotz der gerade eingeläuteten saisonal herausfordernden Marktphase sei der Aufwärtsimpuls seit dem Jahreswechsel 2018/19 somit absolut intakt. Die Hochs vom September (12.458 Punkte) bzw. von Ende August (12.597 Punkte) würden nun die nächsten nennenswerten Widerstände abstecken. Soweit der charttechnische Stand per Schlusskurs am Freitagabend. Die erneut aufflackernden Diskussionen um den Handelsstreit zwischen den USA und China dürften heute Morgen für eine deutlich schwächere Eröffnung sorgen. Deshalb müssten Anleger den oben genannten ehemaligen Abwärtstrend im Auge behalten. Einen erneuten Rückfall unter diesen Baissetrend gelte es in Zukunft unbedingt zu verhindern. (06.05.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >