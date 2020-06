Ausblick: Die Bären hätten den Index zuletzt dynamisch in die Tiefe gerissen und könnten diesen Kurseinbruch auch in den kommenden Tagen fortsetzen. Ein Rücklauf an das frühere Hoch bei 11.266 Punkten scheine wahrscheinlich.



Die Short-Szenarien: Breche der Index jetzt auch nachhaltig unter die 11.813 Punkte-Marke ein, dürfte sich der Rücksetzer bis an das alte Hoch bei 11.266 Punkten ausdehnen. Hier könnten die Bullen einen Bodenbildungsversuch starten und den DAX bei einem erfolgreichen Verlauf wieder bis 11.813 Punkte und darüber antreiben. Sollte die Marke dagegen ebenfalls unterschritten werden, käme es aufgrund dieses bearishen Signals zu einem Kursrutsch bis 10.867 Punkte.



Die Long-Szenarien: Aktuell würde erst ein Wiederanstieg über die starke Hürde bei 12.207 Punkten für ein Erstarken der Käuferseite sprechen. In diesem Fall könnte auch die Hürde bei 12.886 Punkten in den nächsten Tagen wieder erreicht werden. Ob sie allerdings in Richtung 13.200 Punkte-Marke überwunden werden könne, sei aktuell mehr als fraglich. (15.06.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach der Verteidigung des Unterstützungsbereichs um 10.279 Punkte und dem anschließenden Ausbruch über das bisherige Hoch der Erholung bei 11.266 Punkten legten die Bullen im Mai noch einmal einen Zahn zu und trieben den DAX auch über die Hürde bei 12.207 Punkten an, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Spitze habe der Index bereits die Kurshürde bei 12.886 Punkten erreicht. Dort hätten allerdings Gewinnmitnahmen eingesetzt, die in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche in einen massiven Abverkauf übergegangen seien, der auch an der Unterstützung bei 12.207 Punkten nicht Halt gemacht habe. Am Freitag sei bereits die 11.813 Punkte-Marke erreicht worden.