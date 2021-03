Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sollte gestern allenfalls einen "Rebound bis 14.662" ausbilden und dann wieder bis 14.595 fallen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das habe recht gut geklappt, wie man sehe.



Heute stelle sich die Frage, ob nochmals ein Anstieg zum gestrigen Tageshoch 14.677 oder bis zu 14.750 stattfinde, bevor der DAX bei 14.409 vorbeikomme, oder ob dieser Prozess zu 14.409 direkt angegangen werde? Im Zweifel gibt die BNP Paribas dem DAX die Chance auf ein Hoch bei 14.677 bzw. 14.730/14.750, um dann das Konsolidierungsfinale mit Tiefs bei 14.409 (nicht aber unter 14.197) in Gang zu setzen. Ein DAX-Hoch über 14.804 sei nicht wünschenswert in dieser Phase. Gesetzt den Fall, dass der DAX 14.409 erreicht habe, wären danach wiederum, also ausgehend von 14.409, nochmals neue Hochs plausibel, z.B. bei 14.875 oder bei 15.125. (23.03.2021/ac/a/m)

