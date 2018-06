Paris (www.aktiencheck.de) - Die Kursdelle des DAX bietet nun günstige Einstiegsmöglichkeiten, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Was für ein Debakel. Nach der 0:2-Niederlage gegen Südkorea sei die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erstmals in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft ausgeschieden - und die Stimmung heimischer Fußball-Anhänger demzufolge auf dem Tiefpunkt angekommen. Ganz so düster sehe es in der Wirtschaft zwar nicht aus, von Euphorie seien die Marktteilnehmer aber auch weit entfernt. Obwohl die Staats- und Regierungschefs in der Nacht zu Freitag die Hängepartie rund um die Zuwanderungspolitik in Europa hätten beenden und sich auf eine gemeinsame Linie einigen können, würden zahlreiche Unsicherheitsfaktoren auf die Stimmung drücken - allen voran der ungewisse Ausgang des Handelsstreits der USA mit China und zahlreichen anderen Industriestaaten.Die zunehmenden Risiken würden sich auch im ifo-Geschäftsklimaindex widerspiegeln, der im Juni wie vom Markt erwartet um 0,5 Punkte auf 101,8 Zähler nachgegeben habe. Angesichts dieser Gemengelage würden auch die Stimmen, die ein geringeres Wachstum erwarten würden, lauter, hätten einige deutsche Wirtschaftsinstitute doch zuletzt ihre Konjunkturprognose für Deutschland nach unten angepasst. Grund zur Panik bestehe nun aber dennoch nicht, zumal der vorläufige Juni-Wert für den viel beachteten Gesamt-Einkaufsmanagerindex im Euroraum auf 54,8 Punkte habe zulegen können. Genauso wie die deutschen Fußball-Fans sollten daher auch Anleger nun nicht den Kopf in den Sand stecken. Vor allem DAX-Anlagen, die einen gewissen Puffer böten, wie etwa Bonus oder Discount Zertifikate, böten nach der jüngsten Kursdelle attraktive Renditechancen. (29.06.2018/ac/a/m)