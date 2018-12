Ausblick: Kurzfristig hätten die Bullen das Heft des Handelns übernommen und könnten die laufende Erholung fortsetzen. Allerdings würden sich ihnen einige massive Hürden in den Weg stellen.



Die Long-Szenarien: Um aus dem Anstieg der letzten Tage eine mehrtägige Aufwärtsbewegung werden zu lassen, müsste der DAX jetzt auch die Hürden bei 11.009 und 11.051 Punkten aus dem Weg räumen. Damit wäre der Wert wieder in den Seitwärtsmarkt der letzten Wochen vorgedrungen und könnte anschließend weiter bis 11.150 Punkte klettern. An dieser Stelle könnte eine deutliche Korrektur einsetzen. Werde die Marke im Anschluss ebenfalls durchbrochen, könnte die Erholung bereits bis 11.300 Punkte führen.



Die Short-Szenarien: Sollte der Index jetzt dagegen wieder unter deutlich die Unterstützung bei 10.850 Punkten zurückfallen, würde sich die Stimmung bereits wieder abkühlen. In diesem Fall wäre ein Rücklauf an die Zwischenunterstützung bei 10.762 Punkten zu erwarten. Hier könnten die Bullen einen weiteren Angriff auf das aktuelle Verlaufshoch bei 10.951 Punkten starten. Darunter wäre die Erholung jedoch beendet und ein Abverkauf bis 10.585 und 10.550 Punkte zu erwarten. (14.12.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem Fehlausbruch über den Widerstand bei 11.430 Punkte kam der DAX im Dezember massiv unter Druck und brach in der Folge unter die Unterseite der Tradingrange der Vorwochen ein, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mit dem Rückfall unter die Unterstützungen bei 11.051 und 11.009 Punkten habe sich der Kursrutsch dynamisch fortgesetzt und in der Spitze fast die übergeordnete Ziel- und Unterstützungsmarke bei 10.550 Punkten erreicht. Kurz vor diesem Kursniveau hätten die Bullen jedoch zugegriffen und den Index in einer steilen Kaufwelle wieder über die zuvor unterschrittene Haltemarke bei 10.850 Punkten gezogen. Damit sei das Tief bei 10.585 Punkten als kurzfristiger Wendepunkt bestätigt worden. In der Folge habe sich die Erholung in dieser Woche fortgesetzt und den Index an den Widerstandsbereich um 11.000 Punkte geführt.