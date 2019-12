UNTERNEHMENSNACHRICHTEN



BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) und Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) hätten angekündigt, den gemeinsamen Carsharing-Dienst aus Nordamerika und aus drei europäischen Städten (Brüssel, London und Florenz) einzustellen. Die Entscheidung sei mit steigenden Kosten und geringen Fahrgastzahlen begründet worden. Die Pläne der deutschen Automobilhersteller, ein Unternehmen zu gründen, das mit Uber (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) oder Lyft (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) konkurrieren könne, scheine gescheitert zu sein.



Die "Financial Times" habe von einer weiteren zweifelhaften Aktivität des Zahlungsdienstleisters Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) berichtet. Dem Bericht zufolge habe Wirecard zwei indische Unternehmen für 340 Mio. EUR gekauft, nachdem diese nur wenige Wochen zuvor für 37 Mio. EUR verkauft worden seien.



Laut "Handelsblatt"-Bericht solle die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) im Privatkundengeschäft 6.000 Stellen abbauen. Der Abbau solle Teil der 18.000 Arbeitsplätze sein, die die Bank bis zum Jahr 2022 abbauen wolle.



ANALYSTENREAKTIONEN

ANALYSTENREAKTIONEN

- HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) się durch die Deutsche Bank auf "halten" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 48 EUR festgelegt worden.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn der heutigen europäischen Sitzung war die Stimmung schlecht, wobei Aktien aus Deutschland, Spanien und Russland am schlechtesten performen, so die Experten von XTB.Nur die Aktien aus Österreich würden steigen, da der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) über dem gestrigen Schlusskurs notiere. Heute würden einige Zentralbanken ihre Zinsentscheide treffen, doch der Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt dürfte gering sein.Obwohl die Wall Street jeden Tag neue Allzeithochs erreiche, ziehe sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiter von seinem Jahreshoch zurück. Der deutsche Index sei zu Beginn der heutigen Sitzung gefallen und habe die untere Grenze der Overbalance-Struktur bei 13.165 Punkten getestet. Der Index habe diese Marke nicht unterschreiten können und sei zurück zur 200-Stunden-Linie gestiegen. Die Abwärtsbewegung sei später wieder aufgenommen worden, sodass die 13.165 Punkte erneut getestet werden könnten. Sollte die Unterstützung nicht halten, wäre ein Rückgang in Richtung 13.050 Punkte nicht auszuschließen. Um die Lücke zum US500 zu schließen, wäre ein Anstieg auf 13.450 Punkte notwendig.