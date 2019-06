Ausblick: Mit dieser bullischen Kerzenformation im Rücken dürfte der Deutsche Aktienindex heute neue Anschlusskäufer finden, deshalb könnte zeitnah wieder einer Rückeroberung der runden 12.000 Punkte-Marke erfolgen.



Die Long-Szenarien: Ein Sprung über die 11.850 Punkte-Marke wäre ein bullisches Zeichen. Anschließend könnte der Index das Gap bei 12.040 Punkten schließen. Um jedoch ein prozyklisches Kaufsignal zu generieren, wäre ein Tagesschluss über 12.200 Punkten nötig. In diesem Fall dürfte ein schneller Anstieg bis zur 12.600 Punkte-Marke erfolgen.



Die Short-Szenarien: Scheitere der DAX in den kommenden Tagen bereits an der 11.940 Punkte-Marke, wäre das ein bärisches Signal. Die Verkäufer könnten den Index dann auf die 11.500 Punkte-Marke drücken. Unterhalb von 11.500 Punkten würde die massive Unterstützungszone bei 11.300/400 Punkten in das Blickfeld der Anleger rücken. (04.06.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Monat Mai war für den Deutschen Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ein rabenschwarzer Monat, denn der Index verlor rund 600 Punkte oder rund 5% an Wert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Start in den neuen Monat sei zunächst ebenso wenig vielversprechend gewesen, da der DAX zu Handelsbeginn bei 11.620 Punkten ein neues Verlaufstief ausgebildet habe. Im Anschluss daran hätten die Käufer jedoch auf ganzer Linie überzeugen können und den Index wieder an die 200-Tage-Linie gehievt. Der Schlusskurs habe mit 11.792 Punkten nahezu exakt auf dieser vielbeachteten Durchschnittslinie gelegen. Zudem sei im Tageschart ein "bullish Engulfing" (Bullische Kerzenformation) entstanden.