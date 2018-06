Ausblick: Unterhalb der zuletzt gebrochenen kurzfristigen Aufwärtstrendlinie befinde sich der DAX weiter in einem Abwärtstrend. Es drohe sogar das Ende der Erholung seit Ende März.



Die Short-Szenarien: Ein erneutes Unterschreiten der 12.503 Punkte-Marke könnte bereits den Startschuss für einen dynamischen Abverkauf bis 12.390 Punkte liefern. Dort wäre zwar mit einer leichten Erholung zu rechnen, schließlich sollte der Index jedoch auch unter diese Unterstützung einbrechen und bis an die 12.256 Punkte-Marke fallen. Erst auf diesem Niveau wäre wieder mit einer breitangelegten Gegenbewegung zu rechnen. Abgaben unter die Marke hätten dagegen ein mittelfristiges Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 12.050 Punkten zur Folge.



Die Long-Szenarien: Könnten die Bullen dagegen die 12.503 Punkte-Marke verteidigen und den Index in den kommenden Tagen über den Widerstand bei 12.640 Punkten antreiben, wäre mit einer deutlicheren Erholung bis 12.745 Punkte zu rechnen. Die auf diesem Niveau verlaufende gebrochene Aufwärtstrendlinie dürfte jedoch das Ende der Aufwärtsbewegung einleiten und der DAX in der Folge wieder gen 12.503 Punkte-Marke fallen. Gelinge dagegen der Ausbruch über 12.745 Punkte, stünde ein Anstieg bis 12.850 Punkte an. (25.06.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Ausgehend von einem Hoch bei 13.204 Punkten war der DAX Ende Mai unter die Unterstützung bei 12.640 Punkten eingebrochen, konnte sich jedoch kurze Zeit später wieder stabilisieren und erneut in Richtung der 13.204 Punkte-Marke steigen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Allerdings sei es bei einem Ausbruchsversuch geblieben und der Index sei in der vergangenen Woche wieder erheblich unter Druck gekommen. In der Spitze seien die Kurse sogar unter die 12.503 Punkte-Marke eingebrochen, womit im großen Bild ein bearishes Doppelhoch aktiviert worden sei. Zwar sei den Bullen am Freitag eine leichte Gegenbewegung gelungen. Diese habe jedoch nicht über die 12.640 Punkte-Marke hinaus geführt.