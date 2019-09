Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sehr häufig werden im Nachgang an einen großen Verfall Portfolio-Anpassungen vorgenommen, so die Analysten der Helaba.Auch der Brexit habe erneut eine gewichtige Rolle gespielt. Einerseits sei die Pleite von Thomas Cook (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W) damit in Verbindung gebracht worden. Andererseits hätten wiederholt mahnende Worte die Runde gemacht. Beispielsweise hätten Europas Autobauer vor einem "Erdbeben" gewarnt, sofern Großbritannien die EU ohne einen Deal verlassen werde. Darüber hinaus seien verschiedene, politische Risikofaktoren weiterhin präsent.Der DAX habe gestern die größte Abwärts-Handelsspanne seit dem 23. August vollzogen. Dies sei insofern interessant, da exakt vier Wochen zwischen den Tagen gelegen hätten und der Abwärtsimpuls am ersten Handelstag nach dem Ende eines großen Gann-Preis- und Zeitzyklus erfolgt sei. In der Nähe derartiger Strukturmarken komme es häufig zu einem Richtungswechsel. Ob dies aktuell ebenfalls der Fall sei, müsse sich in den kommenden Tagen zeigen. Eine gewisse Tendenz sei zu erkennen, da auf das am Freitag ausgebildete Doji eine Abwärtskerze gefolgt sei, verschiedene Unterstützungen durchbrochen worden seien und zudem eine Reihe von Indikatoren Richtung Süden kippe. Bei 12.308 Zählern sei eine Strukturprojektion zu finden, sollte diese durchbrochen werden, würden die Supports bei 12.232 und 12.169 Zählern relevant. Die zur Beurteilung des mittelfristigen Trends herangezogene 55-Tagelinie verlaufe aktuell bei 12.075 Punkten. Mit Blick auf Letztgenannte sei bemerkenswert, dass sich diese noch immer unterhalb der 100-Tagelinie (12.116) befinde und der Abstand zwischen beiden tendenziell größer werde. (24.09.2019/ac/a/m)