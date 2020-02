Mit den steigenden Zahlen des China-Virus sollte auch die Risikoaversion der Märkte wieder zunehmen. Bereits gestern habe der VDAX (ISIN DE000A0DMX99 / WKN A0DMX9) einen Anstieg verbucht, dieser werde sich wohl fortsetzen. Heute würden hierzulande weitere Unternehmensergebnisse bekannt gegeben. Unter anderem werde dies bei der Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF), Dr. Hönle (ISIN: DE0005157101, WKN: 515710, Ticker-Symbol: HNL), und RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) der Fall sein.



Lange Zeit habe es gestern so ausgesehen, als würde der Handelstag keine aus charttechnischer Sicht neuen Erkenntnisse liefern. Letztendlich sei der deutsche Leitindex unter die wichtige Strukturprojektions-Unterstützung bei 13.722 Zählern abgerutscht, um relativ deutlich darunter zu schließen. Zuletzt hätten bereits verschiedene Indikatoren Warnsignale gesendet. So falle die Trendintensität seit geraumer Zeit relativ gering aus und eine Reihe von negativen Divergenzen sei zu beobachten gewesen.



Das gestrige Closing auf Tagestiefstkurs deute auf einen zunehmenden Abgabedruck hin. Darüber hinaus lohne auch ein Blick auf den Wochenchart. Wie zu erkennen sei, würden die Median Line von Andrews' Pitchfork bei 13.845, die 45-Grad Gann-Linie bei 13.880 sowie eine Projektion bei 13.886 Zählern verlaufen. Diese Widerstände könnten bedingt durch deren Ableitung von relevanten Strukturpunkten als nachhaltig klassifiziert werden. Angesichts der oben bereits beschriebenen "Mängel" dürfte es grundsätzlich schwer werden, diese Hürden einem Test zu unterziehen, zumal gestern auch der Support bei 13.707 unterboten worden sei. Insofern gelte es den Blick verstärkt nach unten zu richten. Bei 13.659 Punkten sei eine Instantaneous Trend-Kama-Linie zu finden. Ein fraktaler Average verlaufe bei 13.513 Zählern, bevor die Unterstützungszone bei 13.480/13.364 relevant würde. (21.02.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) steht weiter im Zeichen des Coronavirus und dessen möglichen Auswirkungen auf Wirtschaft und Konjunktur, berichten die Analysten der Helaba.Bei verschiedenen Unternehmen habe das Virus bereits Spuren, sowohl im Zahlenwerk als auch in den Lieferketten hinterlassen. Die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) habe beispielsweise erklärt, dass derzeit 13 Langstreckenflugzeuge wegen des Virus am Boden bleiben würden. Details zu den Auswirkungen auf das Geschäft würden bei der Bilanz-PK am 19. März vorgelegt. BMW halte hingegen trotz Virus-Folgen an der Wachstumsprognose für das Jahr 2020 fest. Die Zahl der Corona-Infektionsfälle sei inzwischen auf 75.465 geklettert, während 2.236 Tote zu beklagen seien. Einen sprunghaften Anstieg habe auch Südkorea mit inzwischen über 150 Corona-Todesfällen zu verzeichnen. Damit sei das Land außerhalb Chinas am stärksten betroffen.