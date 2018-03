Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen dominierten die roten Vorzeichen am Freitag am deutschen Aktienmarkt, so die Analysten der Helaba. DAX rund 70 Punkte oberhalb des Tagestiefs (11.818) aus dem Handel gegangen sei. Das markierte Tief habe dem niedrigsten Stand seit Februar 2017 entsprochen. Derartige neue Lows würden als prozyklische Signale gelten. Insofern sei mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass weitere neue Lows folgen würden. Zwar sei an der Tageskerze vom Freitag eine ausgeprägte Lunte (unterer Schatten) ausgebildet worden, dennoch sollten die Erwartungen an eine mögliche, temporäre Aufwärtsreaktion nicht allzu hoch aufgehängt werden. Insbesondere da zuletzt verschiedene Strukturmarken durchbrochen worden seien. An den Rahmendaten habe sich weitestgehend nichts verändert, die Angst vor steigenden Zinsen und die Sorgen um einen Handelskrieg stünden weiterhin im Fokus.CharttechnikAm Freitag sei es für den DAX weiter abwärts gegangen, wenngleich der Schlusskurs deutlicher über dem Tagestief gelegen habe. Dennoch sei der Leitindex unter weitere Strukturprojektionen bei 11.969 und 11.894 Zählern abgerutscht. Gleichzeitig steige der ADX weiter an. Der Wert von 40,2 zeige, dass der Abwärtstrend weiter an Dynamik gewinne. Daran werde auch die kurzfristig überverkaufte Konstellation nichts ändern. Vielmehr würden dem DAX weitere, deutliche Rücksetzer drohen, deren erste Kursziele bei 11.660 und 11.630/11.610 Punkten festzumachen seien. Sollte diese Zone, auf welche eine Vielzahl von Gann-Linien sowie die 144er Regression des Monatscharts entfalle, durchbrochen werden, würden sich weitere Targets bei 11.482 und 11.430 Punkten finden, bevor die Marke von 10.903 relevant würde. (26.03.2018/ac/a/m)