Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Freitag hatte US-Präsident Trump angekündigt, chinesische Waren im Wert von 300 Milliarden Dollar ab September mit neuen Strafzöllen in Höhe von 10 Prozent zu belegen, so die Analysten der Helaba.



Die daraufhin folgenden, negativen Kursreaktionen an den Aktienmärkten seien am Montag nochmals ausgeweitet worden, insbesondere nachdem über das Wochenende weitere Verbalattacken gefolgt seien. China habe entsprechend reagiert. Laut Medienberichten habe China die Unternehmen des Landes angewiesen, keine Agrarprodukte aus den USA mehr zu importieren. Zudem habe Yuan-Abwertung für zusätzlichen Zündstoff gesorgt. Die USA habe China offiziell als ein Land gebrandmarkt, welches durch Währungsmanipulation unfaire Vorteile im internationalen Wettbewerb erlange. In chinesischen Staatsmedien sei den USA vorgeworfen worden, die internationale Ordnung zu zerstören. Mittlerweile sei zu befürchten, dass mit immer neuen Gegenmaßnahmen auf Aktionen des jeweils anderen Landes reagiert werde. Entsprechend deutlich seien die Kursreaktionen an den Märkten ausgefallen. Aber auch der Handelsstreit zwischen Japan und Südkorea habe zuletzt an Dynamik gewonnen. Darüber hinaus würden weiterhin die Unternehmenszahlen die Blicke auf sich ziehen.



Begleitet von hoher Dynamik habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu Wochenbeginn seinen zuletzt etablierten Abwärtsimpuls nochmals ausgeweitet. In der Folge seien erneut markante Supports wie beispielsweise der 144-Wochendurchschnitt (11.836), ein Retracement (11.825) und eine Strukturmarke (11.721) durchbrochen worden. Mit dem Erreichen des vielbeachteten 200-Tagedurchschnitts (11.641) habe die Abwärtsbewegung zunächst gestoppt. Dieser Umstand sei wichtig, da der Moving Average bereits einen Richtungswechsel vollzogen habe. In diesem Fall würde ein nachhaltiger Rutsch unter diesen ein gültiges Short-Signal nach sich ziehen. Derartige Ausbruchsversuche würden, wenn überhaupt, häufig erst im zweiten oder dritten Anlauf gelingen. Dies sowie die Komplettierung einer harmonischen Bewegung lasse kurzfristig Raum für eine Erholungsbewegung. Sollte es zu einer solchen kommen, gelte es diese nicht über zu bewerten. Insbesondere da zuletzt ein negatives "Bowtie-Pattern" ausgebildet worden sei und sich das strukturelle Bild bei den DAX-Werten weiter eingetrübt habe. Lediglich vier Titel würden einen positiven DMI aufweisen, 19 würden unterhalb der 200- und 26 unter der 50-Tagelinie notieren. Auch an der Wall Street trübe sich das charttechnische Bild sukzessive ein. (06.08.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >