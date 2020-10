Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Nachricht, dass es US-Präsident nach seiner Corona-Infektion wieder besser geht, sorgte für Rückenwind an den Aktienmärkten, berichten die Analysten der Helaba.Corona sei und bleibe zudem ein beherrschendes Thema. In Russland habe es zuletzt knapp 11.000 Neuinfektionen an einem Tag gegeben. Hierzulande würden ebenfalls steigende Neuinfektionszahlen gemeldet. In Frankfurt beispielsweise würden sich die Inzidenz-Werte, nach einem leichten Rückgang in der Vorwoche, wieder erhöhen. Das DIHK habe berichtet, dass im Zuge der Corona-Krise die Zahl von Neugründungen zurückgegangen sei. Diese Entwicklung sei bedenklich. Der Brexit habe hingegen für die Marktentwicklung zuletzt kaum eine Rolle gespielt, während die Gespräche in Brüssel auf Hochtouren laufen würden. Fest stehe nur, dass an der Frist nicht gerüttelt werde.Das charttechnische Bild des DAX sei weiterhin getrübt, obwohl der Index am Freitag nur kurzzeitig unter die 100-Tagelinie (aktuell 12.571) abgerutscht sei, um sich anschließend wieder nach oben abzusetzen. Insgesamt würden die Rückschlagrisiken überwiegen, da der kurz- und mittelfristige Trend weiterhin negativ zu werten sei. Supports auf der Unterseite würden sich zudem bei 12.633, 12.551 (21-Wochenlinie), 12.534 (Regression - daily), 12.488 (Regression - weekly) und 12.347 (200-Tage-EMA) finden. Erst mit einem nachhaltigen Sprung über die 12.906er Marke würde sich das Bild wieder aufhellen. (06.10.2020/ac/a/m)