Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Vergleich zum Wochenschluss vom vergangenen Freitag zeigte sich der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern nur wenig verändert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit verharre das Aktienbarometer seit zwei Tagen innerhalb der Handelsspanne vom Donnerstag. Die so entstehenden "inside days" würden die gegenwärtige Suche nach Orientierung dokumentieren. Oberhalb der Marke von 13.370 Punkten wären die beschriebenen Innenstäbe nach oben aufgelöst. Um den DAX® allerdings nachhaltig in die Erfolgsspur zurückzubringen, bedürfe es eines Spurts über die Hochpunkte vom November 2017 und Januar 2018 bei 13.526/597 Punkten. Die verhaltenen Vorgaben würden allerdings eher die Unterseite ins Blickfeld rücken. Hier fungiere der Durchschnitt der letzten 38 Tage (akt. bei 13.190 Punkten) als erste Unterstützung. Darunter stecke die untere Gapkante der Aufwärtskurslücke vom 4. Januar (13.024 Punkte) einen weiteren wichtigen Rückzugsbereich ab.



Ans Eingemachte gehe es aber erst im Bereich des bisherigen Jahrestiefs (12.745 Punkte), welches im Zusammenspiel mit der 200-Tages-Linie (akt. bei 12.729 Punkte) eine entscheidende Haltezone markiere. Schließlich lasse ein nachhaltiger Rückfall unter diese Bastion die jüngste Kursentwicklung zu einer Toppbildung mutieren. (30.01.2018/ac/a/m)