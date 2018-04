Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat sich am Donnerstag leicht abgeschwächt. In Abwesenheit wichtiger Datenveröffentlichungen pendelte der Leitindex zunächst in einer engen Spanne und beendete den Handel mit einem kleinen Minus von 0,3% bei 12.560 Punkten, so die Analysten der Helaba.



Weder die Stimmungsindikatoren in den USA noch die dortige Berichtssaison hätten den Anlegern aus ihrer Lethargie verholfen. Gewinner im DAX seien die Anteilsscheine von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610) (+1,56%) gewesen. Das Unternehmen habe eigenen Angaben zufolge einen Großauftrag für Gas- und Dampfturbinen sowie für Generatoren aus China bekommen. Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900) (+2,02%) habe einen Teil der Verluste vom Mittwoch wieder wettmachen können. Größte Verlierer seien die Aktien von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100) (-2,10%) und von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW) (-1,50%) gewesen. Auch heute stünden keine wichtigen Datenveröffentlichungen auf dem Programm, jedoch würden in den USA weitere Quartalsberichte veröffentlicht.



Bei der Betrachtung der DAX-Chartbilder auf verschiedenen Zeitebenen werde deutlich, dass der Index in eine richtungsentscheidende Phase eingetreten sei. Gestern sei der DAX mit dem Versuchen gescheitert, die bei 12.661 Zählern verlaufende 200-Tagelinie sowie den 55-Wochendurchschnitt (12.626) zu überwinden. Darüber hinaus habe sich das Retracement bei 12.614 Zählern als ernsthafte Hürde erwiesen. Interessant sei zudem, dass sich im Tageschart eine Wendeformation abzeichne, für deren Entstehung es heute einer Bestätigung durch einen Handelstag mit nachgebenden Kursen bedürfe. Komme es dazu, würden sich erste Supports bei 12.455 und 12.380 Zählern finden. Zwar notiere der DAX weiterhin oberhalb der 55-Tagelinie, allerdings habe diese noch immer keinen Richtungswechsel vollzogen. (20.04.2018/ac/a/m)