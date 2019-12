Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzt seine Konsolidierung unterhalb des Jahreshochs fort, das am 19. November bei 13.374 Punkten markiert wurde, berichten die Analysten der Helaba.Anders sehe es bezüglich des US-chinesischen Handelskonflikts und der anhaltenden Proteste in Hongkong aus. Auch der "Brexit" könnte wieder in den Fokus rücken, denn die Parlamentswahlen am 12. Dezember würden näher rücken. Bislang sehe es nach einer klaren Mehrheit für die Tories aus, sodass Premier Johnson das Austrittsabkommen durchs Parlament bringen und das Land Ende Januar aus der EU führen könnte. Erste DAX-Indikationen würden auf eine freundliche Eröffnung schließen lassen.Der DAX pendle im Bereich der ansteigenden 21-Tagelinie, die heute bei 13.200 Punkten verlaufe. Zudem handle er seit Anfang November in der vergleichsweise engen Spanne zwischen 13.043 und 13.374 Zählern, dem unlängst markierten Jahreshoch. Die Richtungsentscheidung sollte abgewartet werden, denn klare Hinweise vonseiten der technischen Indikatoren gebe es nicht. Während der RSI und das Kursmomentum neutral seien und der ADX sinke, richte sich der MACD unterhalb seiner Signallinie gen Süden. Die Stochastic befinde sich hingegen oberhalb seiner Triggerlinie. Unterhalb der Marke von 13.043 gebe es Unterstützungen im Bereich des am 4. November gerissenen Kursgaps bei 12.992/13.019. Das erste Retracement des Aufwärtsimpulses von Oktober bis Mitte November sei bei 12.803 zu finden. (02.12.2019/ac/a/m)