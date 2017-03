Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) legte im Wochenverlauf um rund 2,5 Prozent zu und eroberte damit die Marke von 12.000 Punkten zurück, so die Analysten der SÜDWESTBANK AG.



"Auslöser des neuen Jahreshochs bei 12.083 Punkten ist die positive Stimmung bei den

Anlegern. Sie sehen die vielen kleinen Rücksetzer im DAX als Kaufchance und treiben somit den Index nach oben", erkläre Manfred Mühlheim, Bereichsleiter Asset Management bei der SÜDWESTBANK AG. Die Rekordjagd der US-Börsen gebe dem DAX zusätzlichen Aufwind bis zu einem von dem Finanzmarktexperten erwarteten Rekordhoch bei 12.390 Punkten. "Danach gilt bei den Investoren die Devise: The sky is the limit! Denn jeder Anleger möchte bei der großen Rally dabei sein", so Mühlheim. Da die charttechnischen Voraussetzungen als sehr gut bewertet würden, würden die Analysten der SÜDWESTBANK AG mit weiter steigenden Kursen rechnen.



Die europäische Gemeinschaftswährung habe sich nach einer weiteren schwachen Woche in der Range von 1,05 bis 1,06 US-Dollar eingependelt. Aktuell notiere ein Euro bei 1,0520 US-Dollar. "Somit ist die Parität noch lange nicht vom Tisch", kommentiere Mühlheim. Aufgrund der Andeutungen einiger US-Notenbanker über eine mögliche Zinserhöhung im März habe der US-Dollar ein weiteres Mal zulegen können. Die deutschen Exportunternehmen würden vom schwachen Euro profitieren und den DAX ebenfalls antreiben. Die SÜDWESTBANK AG erwarte einen weiterhin schwachen Euro in den nächsten Wochen. (03.03.2017/ac/a/m)