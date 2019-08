Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Risikoaversion ist gestern wieder ein Treiber der Entwicklungen gewesen und anfängliche Gewinne des deutschen Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnten nicht gehalten werden, so die Analysten der Helaba.Verunsicherung habe es vor allem in Italien gegeben, denn das Land steuere mit dem Rücktrittsgesuch von Ministerpräsident Conte auf Neuwahlen zu. Oder gebe es zunächst eine Übergangsregierung? Staatspräsident Mattarella wolle ab heute Nachmittag erste Gespräche mit Parteien führen, um zu sehen, ob eine Mehrheit im Parlament gefunden werden könne. Sollte dies nicht gelingen und Neuwahlen ausgerufen werden, komme es letztlich darauf an, ob das Wahlvolk die Machtansprüche von Innenminister und Lega-Chef Salvini unterstütze. In Mailand und Madrid seien denn auch größere Verluste zu beklagen gewesen als in Frankfurt und Paris, ganz ähnlich wie an den Rentenmärkten.Der DAX habe mit den Kursgewinnen von Montag und Dienstag wichtige Hürden genommen. Zu nennen sei die Widerstandslinie des seit Ende Juli bestehenden Abwärtstrends, die heute bei 11.500 Punkten verlaufe. Zudem habe die 200-Tagelinie bei 11.654 Punkten überwunden werden können. Fraglich sei, ob der Schwung ausreiche, um auch das 38,2%-Retracement des dynamischen Abwärtsimpulses von 12.599 bis 11.266 bei 11.775 zu durchbrechen. Die gestrige Korrektur lasse Zweifel aufkommen und auch vonseiten der quantitativen Indikatoren gebe es keine klaren Hinweise auf eine fortgesetzte Erholung. Während die Stochastic ihre Signallinie bereits überwunden habe, sei der MACD sein Kaufsignal noch schuldig. Oberhalb des Retracements seien Widerstände im Bereich der jüngsten Hochs bei 11.865 zu finden. Auf der Unterseite sei die am Montag gerissene Kurslücke von 11.578 bis 11.625 zu beachten. (21.08.2019/ac/a/m)