Ausblick: Nachdem der Index den Ausbruch vom Montag gestern nicht mit weiteren Gewinnen habe bestätigen können, habe sich die charttechnische Ausgangslage wieder etwas eingetrübt. Als Pluspunkt könne jedoch vermerkt werden, dass die Volumenspitze bei 14.550 per Tagesschluss verteidigt worden sei.



Das Long-Szenario: Könne sich der Index an der Volumenspitze nach oben abstoßen, sollte es zunächst erneut über das April-Top bei 14.603 und anschließend an den Bremsbereich zwischen 14.819 und 14.844 gehen. Sobald dieses Level auf Schlusskursbasis überwunden werden könne, würde die 15.000er Schwelle als nächstes Kursziel in den Fokus rücken; einen erfolgreichen Break vorausgesetzt, könnten die Kurse bei aktuell 15.062 auf den trendentscheidenden GD200 treffen.



Das Short-Szenario: Tauche der DAX hingegen unter die Volumenspitze bei 14.550 ab, wäre der erste Halt am GD100 bei aktuell 14.446 zu finden; würden die Notierungen unter dieses Niveau zurückfallen, dürfte zunächst die horizontale Unterstützung bei 14.200 auf den Prüfstand gestellt werden. Breche auch dieser Halt, müsste mit einem Rücksetzer an die vielbeachtete 14.000er Barriere gerechnet werden, wobei es dort zu einem Überschießen der Kurse bis an die etwas weiter unten gelagerte Volumenspitze im Bereich von 13.975 kommen könnte. (08.06.2022/ac/a/m)







Bei 14.569 und damit rund 85 Zähler unter dem Vortagsschlusskurs gestartet, sei der DAX zunächst zwar noch auf das Intraday-Top bei 14.591 gestiegen, habe im weiteren Handelsverlauf aber kontinuierlich abgegeben und sei bis auf das Tagestief bei 14.458 gefallen, womit der mittelfristige GD100 nur um 12 Punkte verfehlt worden sei. In der letzten Stunde sei allerdings erneut Kaufinteresse aufgekommen, sodass die Notierungen in den Bereich der kleinen Volumenspitze bei 14.550 hätten zurückkehren können. Zur Schlussglocke habe das Aktienbarometer bei 14.557 (-0,7%) notiert und damit fast eine Punktlandung aufs Parkett gelegt.