Paris (www.aktiencheck.de) - Streng nach Chartlogik kann am DAX Vorwochentief 10.161 eine große grüne Tageskerzenchartfolgebewegung zu 11.679/12.001 und 13.139 bis in den Juni hinein gestartet sein, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDer DAX strebe nun zum idealen Pullbackziel 10.575. Erstes unteres Zwischenziel sei heute die rote FDAX "200 Stunden-Linie" bei 10.870 (8 Uhr schon erreicht) und die "obere Wolkenkante" des FDAX-Tageskerzencharts bei 10.850, knapp darunter der FDAX "Tages-KIJUN" bei 10.748. Ausgehend von 10.870/10.850 (10.750) sei etwas Gegenspiel der Bullen zu erwarten. Mehr als 11.025/11.050 (horizontal + Big Picture Keylevel) bzw. 11.088 (unter FDAX 60er Wolkenkante) dürften dabei aber nicht realistisch sein am heutigen Tag. (22.05.2020/ac/a/m)