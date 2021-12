Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Markt hatte vorgestern den vormaligen Status Quo wieder hergestellt, so also ob es alles was nach dem 25.11. kam (OMIKRON_BLACK FRIDAY SELL OFF) nicht gegeben hätte, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die von der BNP Paribas letzte definierte DAX-Hürde, der "KIJUN" bei 15.652,81 sei Dienstag genommen worden, nachdem zuvor schon beide "200-Tage-Linien" bei 15.433/15.233 im Toleranzbereich zäh verteidigt worden seien. Die "Klippe" 14.815 sei nie angegriffen worden. Gestern habe es nach der Bullenstampede von Dienstag einen verdienten Pullback-Tag gegeben, so wie vorgesehen.



Der DAX-Pullback scheine noch nicht ganz fertig zu sein, was nach dem nächsten Tief, idealerweise bei 15.653 jedoch der Fall sein könnte. Intra day Hauptvariante: Die Pullbackmuster der letzten 24 Stunden seien indes insgesamt ungefährlich für die DAX-Bullen und würden baldige weitere DAX-Wochenhochs über 15.850 zulassen. Ein erster Widerstandsbereich des Tages sei zwischen 15.745/15.755 zu finden. Scheitere der DAX bei 15.745/15.755, könnte der Index noch 15.653 antesten, ggf. auch aus dem indikativen DAX-Chart/ FDAX herleitbaren Zielbereich bei 15.587/15.560. (09.12.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >