Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Kursverläufe an den Aktienmärkten hinterlassen zuweilen Fragezeichen, so die Analysten der Helaba.Gestern sei ein solcher Tag gewesen. Wie aus dem Nichts habe der DAX , nachdem zuvor das Tagestief bei 12.585 Zählern markiert worden sei, eine Intraday-Rally gestartet. Diese sei, insbesondere nach dem Durchbruch wichtiger Chartmarken, nochmals dynamisiert worden, was auch auf Stoppkäufe zurückzuführen gewesen sei. Die Begründungen für den Ursprungsimpuls würden jedoch wenig überzeugend wirken. Die angeführten, besseren Unternehmensergebnisse, beispielsweise von UBS hätten bereits sehr viel früher auf dem Tisch gelegen. Darüber hinaus habe sich der Handelsstreit (neue Verbalattacken seien ausgeblieben) etwas entspannt. Den asiatischen Märkten habe die Spekulation auf mögliche Konjunkturhilfen durch die chinesische Regierung geholfen. In den USA stünden zudem weitere Quartalsberichte zur Veröffentlichung auf der Agenda.Trotz der Kursgewinne von gestern liefere der DAX aktuell ein widersprüchliches Bild, wenngleich dies während Seitwärtsphasen nicht ungewöhnlich sei. Einerseits seien wichtige Chartmarken wie beispielsweise der 200-Tage-EMA (12.597) und eine Strukturmarke (12.661) überwunden worden. Andererseits sei dies bei der 55-Tageslinie (12.706) auf Schlusskursbasis nicht gelungen. Bereits in den vergangenen Tagen seien die Handelsumsätze, verglichen mit dem 21-Tagesdurchschnitt, unterdurchschnittlich ausgefallen. Auch seitens verschiedener Indikatoren sei der letzte Anstieg nicht nachvollzogen bzw. abgebildet worden. Dies sowie der an der gestrigen Tageskerze entstandene, lange Docht würden zeigen, dass das Fundament des deutschen Leitindexes noch immer nicht 100%-tig tragfähig sei. Nicht allein deshalb gelte es dem heute endenden Preis- und Zeitzyklus besondere Aufmerksamkeit zu schenken. (25.07.2018/ac/a/m)