Ausblick: Mit dem Endstand bei 13.980 habe der deutsche Leitindex das erste Etappenziel, einen Schlusskurs oberhalb des Tageshochs vom Mittwoch bei 13.849, souverän erreicht. Gleichzeitig sei es auch gelungen, die Volumenspitze bei 13.925/13.950 zurückzuerobern.



Das Long-Szenario: Halte die positive Tendenz an, dürfte der DAX heute erneut an die 14.000er Barriere steigen. Sobald die Kurse oberhalb dieses Widerstands aus dem Handel gehen würden, wäre der Weg frei bis an die nächste Eindämmungslinie bei 14.200. Darüber warte im Anschluss die kleine Volumenspitze bei 14.550, an der sich der Index zuletzt immer wieder die Zähne ausgebissen habe. Gelinge auch hier der Break, stünde Platz für einen Hochlauf bis 14.819/14.844 zur Verfügung.



Das Short-Szenario: Würden die Kurse dagegen wieder unter die Volumenspitze bei 13.950/13.925 zurückfallen, müsste zunächst auf die Haltelinie bei 13.849 geachtet werden; würden die Notierungen auch auf diesem Level nach unten durchrutschen, dürfte der Bereich um 13'600 noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter müsste weiterhin mit einem Test der Volumenspitze bei 13.240/13.200 gerechnet werden, bevor über einen Rücksetzer bis an die Volumenkante an der runden 13.000er Marke nachgedacht werden müsste. (29.04.2022/ac/a/m)







Nachdem die Notierungen bei 13.907 und damit 113 Punkte über dem Vortagsschluss gestartet seien, habe der Index seine Gewinne in der Folge ausgebaut. In der Spitze seien die Kurse bis auf das Tageshoch bei 14.075 Zählern gestiegen, womit das Aktienbarometer kurzzeitig sogar über die vielbeachtete 14.000er Schwelle habe zurückkehren können. Allerdings habe die Aufwärtsdynamik im weiteren Verlauf nachgelassen; zunächst hätten die Notierungen um die runde Tausendermarke oszilliert, bevor es am späten Nachmittag bis auf das Tagestief bei 13.822 gegangen sei. Letztlich habe der DAX den Tag mit einem Plus von 1,3% beendet.