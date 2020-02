Man werde die Erfolge bei der Bekämpfung des Coronavirus genau im Auge behalten müssen. Selbst wenn sich die momentan an den Finanzmärkten eingepreisten Hoffnungen als realistisch erweisen würden, worauf natürlich zu hoffen sei, würden die von Peking ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie das Wachstum in China zweifellos belasten; die auf jeden Fall zu erwartende Schwäche im 1. Quartal 2020 dürfte durch die Nachholeffekte im 2. Quartal nicht komplett kompensiert werden. Entsprechend rechnen die Analysten der Nord LB im Reich der Mitte für das Gesamtjahr nur noch mit einem Wirtschaftswachstum von 5,5%. Diese Abschwächung des Anziehens der ökonomischen Aktivität in China sollte auch andere asiatische Volkswirtschaften belasten. Das makroökonomische Umfeld in der Wachstumsregion Asia-Pacific spreche also noch immer eher für mehr Vorsicht der Anleger.



In jedem Fall dürfte der deutsche Aktienmarkt weiterhin im Schlepptau der Wallstreet bleiben. Die Effekte der zu erwartenden Wachstumsabschwächung in China dürften mit Blick auf die Entwicklung der ökonomischen Aktivität in den USA im statistischen Unschärfebereich bleiben. Von dieser Seite aus sei also auf Basis der aktuell verfügbaren Informationen mit keinem größeren Gegenwind für die Börsen zu rechnen. Allerdings müsse das Bewertungsniveau am US-Aktienmarkt wohl bereits als recht ambitioniert bezeichnet werden. Es sei zwar weiterhin nicht von einer spekulativen Preisblase zu sprechen, der Winterschlussverkauf von Dividendentiteln im Land der unbegrenzten Möglichkeiten scheine inzwischen aber abgesagt worden zu sein.



Das KGV des S&P 500 notiere auf Basis der Konsensgewinnschätzung für das Gesamtjahr 2020 bei über 19. Angesichts des niedrigen Zinsniveaus, welches den Wert von zukünftigen Zahlungsströmen regelrecht aufblähe, sei bei historischen KGV-Vergleichen nach Auffassung der Analysten große Vorsicht geboten. Dennoch seien auch US-Aktien wohl kein Schnäppchen mehr.



Der DAX scheine kurz vor neuen Rekorden zu stehen. Die Marktteilnehmer würden offensichtlich auf Erfolge bei der Bekämpfung des Coronavirus hoffen. Vor allem die ökonomischen Effekte der Maßnahmen zur Eindämmung der Krankheit in China könnten aber noch zu Belastungen für die Börsen führen. Mit der aktuellen Aufwärtsbewegung der Kurse scheine es vor allem in den USA keinen Winterschlussverkauf an den Aktienmärkten zu geben. (06.02.2020/ac/a/m)





