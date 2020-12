Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) tritt aktuell auf der Stelle, berichten die Analysten der Helaba.



Dafür könnten mehrere Faktoren angeführt werden. Einerseits belaste die Eurostärke, andererseits sei der von den Impfstoffhoffnungen ausgehende Rückenwind zuletzt verloren gegangen. Grundsätzlich könne unterstellt werden, dass ohnehin bereits sehr viel positive Erwartung eingepreist worden sei. Der rund 15prozentige Anstieg im November unterstreiche dies. Insofern stehe die Frage im Raum, ob der aktuell vorherrschende Optimismus gerechtfertigt sei. Immerhin drohe beispielsweise den Banken im neuen Jahr eine Welle von Kreditausfällen. Die Prognosen dafür würden sich in einer Range von 800 Millionen bis zu 1,4 Milliarden Euro bewegen. Ähnlich wie es auch bei anderen Asset-Klassen der Fall sei, könne auch am Aktienmarkt unterstellt werden, dass sich immer mehr Marktteilnehmer für dieses Jahr allmählich verabschieden würden und sukzessive die Bücher geschlossen würden. Angesichts dessen werde es spannend zu sehen sein, in welche Richtung der DAX mit Blick auf den großen Verfalltermin (18. Dezember) tendieren werde.



Das Potenzial auf der Oberseite scheine weitestgehend ausgereizt zu sein. Insofern gelte es abzuwägen, ob sich ein ausreichend gutes Chance- und Risikoprofil definieren lasse. Widerstände würden sich bei 13.313, 13.358, 13.411 und 13.460 finden. Unterstützung gehe von den Marken bei 13.171 (21-Tagelinie), 13.130, 13.075, 13.000 und 12.968 Punkten aus. (07.12.2020/ac/a/m)

