Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fand keinen Halt und gab trotz der guten Ausgangslage durch die Tageskerze von Mittwoch von 12.775 bis 12.350 nach, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



"Der DAX gibt sich auf". Die Vorbörse zeige erneut -500 Punkte an. Der Angstmesser VDAX steigere sich weiter in die rote Panikzone hinein. Eine kleine Hoffnung sei noch da, dass sich der DAX an der altbekannten Unterstützungsmarke 11.850 noch "festhalten" könne, ebenso wie an der grünen DAX "Wochenchartwolke". DAX-Rebounds würden bis 12.200 oder 12.650 laufen. Das nächste untere DAX-Ziel unterhalb von 11.850 würde 11.250 sein, dann 10.275 und schließlich der Bereich 8.700. (28.02.2020/ac/a/m)

