Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Oh Mai, oh Mai Owei, was blüht uns da im Mai?! Da kommt mal kurz Besuch vorbei, kommt aus Richtung Nord-Nord-Ost die kalte Sophie mit Herrn Frost" heißt es im Kinderlied von Werner Meier und Margit Sarholz. Der charttechnische Blick auf den DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat bei uns tatsächlich einen Schüttelfrost ausgelöst, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Denn der deutsche Leitindex zeige im Maimonat eine zunehmende Schwäche. Auch zu Beginn dieser Börsenwoche sei der Korrekturtrend seit Dezember 2018 (akt. 12.060 Punkte) von den Bären in Angriff genommen und gestern auf Schlusskursbasis unterschritten worden. Des Weiteren zeige seit dem vergangenen Donnerstag die 38-Tagelinie (akt. 12.105 Punkte), die im Dunstkreise der Mittellinie der Bollinger-Bänder liegt (akt. 12.133 Punkte), einen hartnäckigen Wiederstand. Weiterhin stehe die nicht ganz idealtypische Schulter-Kopf-Schulter-Formation zu Buche, die die Analysten in der Daily-Trading-Ausgabe vom 24.05.2019 bereits thematisiert hätten. Somit seien auch in dieser Börsenwoche die Mai-Verlaufstiefs (11.844 Punkte bzw. 11.862 Punkte) die entscheidenden Taktgeber für das kommende charttechnische Wetter. Erst die nachhaltige Rückeroberung der 38-Tagelinie würde die Weichen stellen für die Entstehung eines charttechnischen Hochdruckgebiets. (29.05.2019/ac/a/m)

