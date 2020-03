Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Alle kurzfristigen oberen DAX-Ziele wurden gestern erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Alle Methoden hätten auf die DAX-Zielzone bei 9.986 + 10.030 verwiesen. a) Doppelboden / DAX 10.030. b) 161% für eine "c-welle" / DAX 9.995. c) Rücklauf an ein altes Flaggenhoch / DAX 9.986. (d) Rücklauf an das "Enttäuschungslevel" 10.280. Und prompt sei es gestern in der Folge 700 DAX Punkte abwärts gegangen, von 10.139 bis 9.437!



Könne es sein, dass der DAX nach dem gestrigen "einbeinigen" Rutsch von 10.139 zu 9.437 direkt ein neues Hoch über 10.139 entstehe? Nein, in der übergroßen Mehrzahl aller Fälle passiere das nicht. In der Mehrheit der Fälle komme es zu einer 2. Abwärtsphase die erneut 9.437 unterschreite (zum Beispiel bis ca. 9.350 oder 9.250), ohne zuvor 10.139 zu überbieten. Unter 9.150 verschärfe sich die Abwärtstendenz und drücke den DAX bis 8.800 + 8.700 oder bis 8.250 + 8.150. (26.03.2020/ac/a/m)



