Ausblick: Möglicherweise bilde der DAX leicht über dem 50er EMA ein Verlaufshoch und setze den Abwärtstrend dann weiter fort. Solange der DAX unter dem 50er EMA notiere, sei mittelfristig mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle wie bereits zuvor erneut an der oberen Trendkanalbegrenzung nach unten ab und nehme Kurs auf den 10er EMA bei aktuell 15.263 Punkten. Darunter wäre mit einem Rücklauf bis zum 200er EMA bei 14.985 Punkten zu rechnen. Bei einem nachhaltigen Durchbruch unter den 200er EMA würde sich die Lage langfristig eintrüben und ein Rücklauf bis zum unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart zu erwarten sein.



Die Long-Szenarien: De DAX könne nachhaltig über den 50er EMA ansteigen und damit ein weiteres Stärkesignal generieren. In der Folge wäre dann ein Hochlauf zum Verlaufshoch bei 15.695 Punkten zu erwarten. Gehe es weiter höher, wäre die runde Marke von 16.000 Punkten die nächste Zielmarke. (15.10.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich weiterhin in einem Abwärtstrend und verläuft innerhalb eines fallenden Trendkanals, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei führe der DAX aktuell eine Aufwärtskorrektur durch und habe am Vortag die obere Begrenzung dieses fallenden Trendkanals erreicht. Hier verlaufe auch der 50er EMA bei 15.470 Punkten, der ebenfalls einen Widerstand bilde, und die obere Trendkanalbegrenzung verstärke. In den Vorwochen sei der DAX immer wieder an der oberen Trendkanalbegrenzung nach unten abgeprallt und habe den Trendkanal bestätigt. Ob nun ein nachhaltiger Ausbruch nach oben erfolge, bleibe abzuwarten.