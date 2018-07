Ausblick: Der Kampf um die übergeordnete Richtung sei beim DAX voll entbrannt. Die Dynamik des jüngsten Anstiegs spreche zwar für die Bullen. Doch diese dürften jetzt keine größere Korrektur zulassen, um nicht direkt das nächste Verkaufssignal zu riskieren.



Die Short-Szenarien: Sollte der Index jetzt im Bereich zwischen 12.745 und 12.800 Punkten ein kurzfristiges Hoch ausbilden, dürfte es zunächst zu einem Rücksetzer bis 12.640 Punkte kommen. An dieser Stelle könnte ein weiterer Anstieg bis 12.800 Punkte erfolgen. Werde die 12.640 Punkte-Marke dagegen im weiteren Verlauf unterschritten, wäre dies schon ein Indiz für einen Richtungswechsel. Ein kurzfristiges Verkaufssignal würde dann durch den Bruch der 12.529 Punkte-Marke ausgelöst. Im Anschluss wären Abgaben bis 12.390 Punkte und darunter bis 12.104 Punkte der Auftakt für eine weitere mittelfristige Abwärtsbewegung.



Die Long-Szenarien: Breche der DAX dagegen deutlich über 12.800 Punkte aus, stünde die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 12.885 Punkte und darüber bis 12.951 Punkte auf der Agenda. Auf diesem Niveau hätten die Bären wieder die Gelegenheit, eine starke Gegenbewegung zu starten. Oberhalb von 12.951 Punkten wäre dagegen der Weg bis 13.040 und 13.204 Punkte frei. (19.07.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Ausgehend von 11.726 Punkten war der DAX im März in einer enormen Aufwärtsbewegung bis 13.206 Punkte geklettert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dort habe ein Doppelhoch die Kaufwelle gestoppt und der Index sei in der Folge bis 12.104 Punkte eingebrochen. Diese Abwärtsbewegung sei in den letzten Tagen gekontert und die 12.640 Punkte-Marke zurückerobert worden. Am Bereich der Hürde bei 12.745 Punkten seien die Bullen jedoch im gestrigen Handel gescheiterte. Damit bleibe der neue Abwärtstrend seit dem Doppelhoch vorerst weiter intakt.